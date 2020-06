Coronavirus: Oms, vicini ai 10 milioni di casi nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo il numero di contagi da coronavirus dovrebbe raggiungere i 10 milioni di casi entro la prossima settimana. E' la stima dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'evoluzione della pandemia di Covid-19. "Prevediamo di raggiungere un totale di 10 milioni di casi entro la prossima settimana. Questo è un sobrio promemoria sul fatto che, anche se continuiamo a portare avanti la ricerca e lo sviluppo di vaccini e terapie, abbiamo l'urgente responsabilità di fare tutto il possibile con gli strumenti disponibili ora per annullare la trasmissione (dal virus) e salvare vite", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa. Tedros, ricordando che fra le priorità per "salvare vite umane" c'è la fornitura di ossigeno a pazienti in stato critico, ha osservato che nel "primomese" della pandemia sono stati segnalati meno di 10 mila casi, mentre "nell'ultimo mese" sono stati segnalati quasi 4 milioni di casi. Ad oggi si contano oltre 9,1 milioni di casi di Covid-19 nel mondo e 470 mila decessi. (Res)