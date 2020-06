Italia-Francia: incontro fra presidente commissione Affari costituzionali e ambasciatore Masset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi a palazzo Montecitorio un incontro istituzionale tra il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, Giuseppe Brescia, e l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset. Nel corso dell'incontro, definito da Brescia "molto costruttivo", sono state approfondite in primo luogo le politiche migratorie a livello comunitario. Altri temi al centro del confronto sono stati la legislazione francese in materia di cittadinanza e l'esperienza francese in materia di voto elettronico. (Res)