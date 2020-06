Corruzione: De Corato (Fd'I) su tangenti metro Milano, rivedere piano trasparenza Atm e cambiare i vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare il piano anti corruzione in Atm e cambiare i vertici della società partecipata del Comune. A proporlo l’ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato commentando l'inchiesta sul presunto giro di tangenti e appalti truccati in Atm. “Ci si accorge solo oggi che la rotazione del personale dirigente è fondamentale contro la corruzione? - afferma De Corato commentando le dichiarazioni odierne del sindaco Giuseppe Sala - L’importanza di questa pratica è nota almeno dal 2012, quando con la legge n. 190 sono state approvate le ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’". Per l'esponente di Fratelli d'Italia, "il sindaco dovrebbe sapere che Atm ha un Piano triennale della corruzione e trasparenza. Un documento che, se letto attentamente, chiarisce quanto successo. Al paragrafo 6.5 dal titolo “Rotazione del personale, segregazione dei compiti e rotazione degli affidatari” - osserva De Corato - si sottolinea l’importanza della rotazione per evitare il rischio di corruzione, ma poi, di fatto, si afferma che ‘Per la realtà di Atm, la rotazione, se appare generalmente percorribile, lo è meno per le posizioni dirigenziali, atteso il numero limitato di dirigenti e la specificità di ciascun ruolo’. Questo - conclude De Corato - certifica l’inadeguatezza di quel piano che mi auguro venga al più presto rivisto, come mi auguro, ancora una volta, che vengano cambiati i vertici di Atm, prima che sia troppo tardi”. (com)