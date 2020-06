Finanza: Centemero (Lega) su Borsa, governo faccia attenzione a ipotesi cessione Mts, rischio spezzatino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze della Camera, informa che "sono uscite indiscrezioni in base alle quali il London Stock Exchange group e il Mef avrebbero avuto contatti e, alla luce dei dubbi di sovrapposizione tra le attività di Mts e Tradeweb avanzati da Margrethe Vestager, si starebbe valutando la cessione del Mts da parte di Lseg. Se tali indiscrezioni fossero confermate - osserva in una nota - oltre allo spezzatino e alla riduzione delle potenzialità di Borsa italiana si aprirebbero temi di geopolitica: Mts è infatti la piattaforma di negoziazione di bond governativi. Auspico - conclude Centemero - che il governo presti particolare attenzione al tema e faccia il possibile per evitare i rischi evidenziati".(Com)