Azzolina sotto attacco. Le opposizioni: "Come Ponzio Pilato, da lei uno scaricabarile su presidi e docenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono numerose e veementi le critiche rivolte dalle forze di opposizione al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli afferma: "settembre è dietro l'angolo e le linee guida del ministero per il rientro a scuola sono vaghe e creano confusione. I genitori hanno bisogno di organizzarsi, di sapere con certezza cosa accadrà a settembre per pianificare la propria vita e quella dei figli. Gli italiani non sono tutti percettori del reddito di cittadinanza, sono per la maggior parte lavoratori! Tanto più è assurdo parlare degli orari di ingresso flessibili per i soli studenti, senza considerare che questa esigenza si riflette direttamente sulle famiglie: come dovrebbero andare a scuola quei bambini più piccoli con i genitori al lavoro fin dal mattino presto, da soli? Adesso basta perdere tempo, gli studenti sono a casa da marzo e gli è già stato negato troppo a lungo il sacrosanto diritto alla scuola. Tutti, dai genitori alle regioni, passando per presidi, insegnanti e sindacati, invocano linee guida chiare, ma è evidente che la gestione dell'istruzione italiana è nelle mani sbagliate. Il ministro Azzolina dov'è? Cosa sta facendo?", conclude.Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, esprime "solidarietà ai sindaci, ai presidi, ai docenti e a tutto il personale della scuola. La Azzolina - scrive in una nota - si comporta come Ponzio Pilato e utilizza l'autonomia scolastica come pretesto per lavarsi le mani e scaricare sui presidi e gli enti locali tutte le responsabilità sulla riapertura a settembre delle scuole. Dopo mesi di attesa, innumerevoli task force e centinaia di esperti, il governo diffonde in bozza delle linee guida che non danno nessuna certezza e non fanno che aumentare la confusione. Nessuna risposta per scongiurare il rischio classi pollaio, sulle risorse per l'aumento dell'organico e sugli investimenti nell'edilizia scolastica. La scuola merita certezze - conclude Meloni - non la superficialità e l'incompetenza della Azzolina".Con il piano per la ripresa delle attività didattiche a settembre, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina “partorisce il classico topolino”. Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Scuola della Lega. “Due sole certezze nelle indicazioni che saranno fornite alle scuole dopo il passaggio in Conferenza Unificata – aggiunge -: il ministro si appiattisce totalmente sulle posizioni del Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Salute, senza assumersi alcuna responsabilità decisionale; la soluzione dei problemi relativi alla capienza delle aule, agli interventi di edilizia leggera e alla gestione del trasporto scolastico viene scaricata su Tavoli regionali e conferenze di servizio, cioè su Regioni, enti locali, uffici scolastici regionali e scuole. Il tutto a due mesi dalla riapertura. Senza contare che, col ritardo accumulato, Province e Comuni saranno destinatari (se va bene) a luglio inoltrato dei fondi pon per gli interventi di edilizia leggera richiesti dalle scuole”. (Rin)