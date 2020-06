Imprese: Airbus, National police agency giapponese ordina cinque nuovi elicotteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National police agency (Npa) giapponese ha ordinato un nuovo elicottero Airbus H225 e quattro elicotteri Airbus H135 nell'ambito del suo programma di ammodernamento della flotta. Lo ha riferito Airbus con un comunicato. La Npa giapponese ha una flotta in crescita che opera per varie tipologie di missione tra cui trasporto passeggeri e Vip, trasporto merci, soccorso in caso di catastrofi e missioni per la pubblica sicurezza. La sua flotta attualmente è composta da 12 elicotteri H135, quattro H155 e sei AS365, con un H215 e due ulteriori H225 già ordinati. I cinque nuovi elicotteri completeranno le capacità delle forze dell'ordine dell'agenzia. Il nuovo ordine porterà la flotta Airbus della Npa a 30 elicotteri. "Airbus Helicopters fa tesoro dell'opportunità di supportare con tutta la gamma dei nostri elicotteri l'ampia gamma di missioni di pubblica sicurezza del Giappone da oltre 30 anni. Ringraziamo l'Npa per la sua costante fiducia costruita negli anni e diamo il benvenuto all'agenzia come nuovo cliente per i nostri elicotteri Super Puma. Con una flotta allargata non solo in numeri, ma anche in gamma e capacità, siamo sicuri che i nuovi elicotteri siano una tempestiva aggiunta che rafforzerà le operazioni dell'agenzia", ha affermato Guillaume Leprince, general manager di Airbus Helicopters Japan. (segue) (Com)