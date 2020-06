Imprese: Airbus, National police agency giapponese ordina cinque nuovi elicotteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'H135 è leader di mercato nel segmento degli elicotteri bimotore leggeri, conosciuto per la sua struttura compatta, agilità, affidabilità e versatilità. La sua elevata disponibilità è una caratteristica fondamentale per le missioni delle forze dell'ordine. In Giappone, gli operatori dell'H135 beneficiano del supporto per l'addestramento offerto dal centro di simulazione di volo completo per gli H135 di Airbus Helicopters, che ha base a Kobe. Attualmente ci sono 94 elicotteri H135 che operano in Giappone. A livello globale, Airbus ha consegnato oltre 1.375 H135 a circa 300 clienti, registrando oltre 5,4 milioni di ore di volo. L'H225 a doppia turbina di 11 tonnellate è l'ultimo membro della Famiglia Super Puma di Airbus Helicopters e offre il meglio del settore per quanto riguarda la gamma di missioni disponibili, la velocità, il carico utile e l'affidabilità. A livello globale ha registrato oltre 5,7 milioni di ore di volo, con tutte le condizioni atmosferiche. H225 offre una resistenza eccezionale e una velocità di crociera elevata e può essere equipaggiato con varie attrezzature per adattarsi a qualsiasi missione. Solo in Giappone, un totale di 28 elicotteri della famiglia Super Puma sono attualmente operati da operatori civili, parastatali e dal ministero della Difesa giapponese per varie missioni di ricerca e soccorso, utilizzi privati, missioni antincendio e lavoro aereo. (Com)