Florida: oltre 5 mila casi in un solo giorno, è record nell’ultimo mese

- La Florida ha registrato oggi il suo record di contagi da coronavirus in un solo giorno nell’ultimo mese, con 5.508 test positivi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un incremento del 5,3 per cento rispetto al giorno precedente. Il numero complessivo dei contagi è salito così a 109.014, con 3.281 morti per Covid-19. La Florida è stato uno dei primi Stati negli Usa a dare il via libera per la riapertura delle attività economiche dopo il blocco generale iniziato alla fine dello scorso marzo. Il governatore Ron DeSantis ha tuttavia fatto sapere di non avere in programma una nuova chiusura dell’economia, osservando come il virus stia contagiando ora pazienti più giovani e come le conseguenze cliniche siano mutate.(Nys)