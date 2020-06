Agroalimentare: Pica (Fiepet-Confesercenti), bene piano strategico di Roma, ora valorizzare filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio Roma Capitale, in particolare l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Cafarotti, per aver realizzato l'iniziativa relativa al Piano strategico dell'agroalimentare della Capitale, Town meeting agrifood". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti, a margine dell'evento Town meeting agrifood organizzato da Roma Capitale. "Un momento importante, a cui ha preso parte anche Fiepet-Confesercenti, per contribuire a fornire nuove idee, elaborare delle sintesi e sviluppare delle linee guida per valorizzare una filiera dal capitale umano e di prodotto immensi - aggiunge Pica -. Un comparto che, soprattutto in questi mesi di emergenza da Covid-19, non si è mai fermato continuando a generare economia e occupazione. Un settore che, a maggior ragione, deve essere tutelato e aiutato con iniziative volte alla promozione e legate al contesto turistico, volano della nostra città. Il cibo è cultura, e in questo contesto anche la ristorazione romana può fare la sua parte, quale fiore all'occhiello di tradizione e modernità culinarie. Roma quindi - conclude Pica - deve diventare un polo di accoglienza e ricezione di alto livello, ben vengano quindi progetti che incentivano i sistemi di aggregazione, come la 'Casa dell'enogastronomia' utile a unire sinergie e a creare un marchio di qualità".(Com)