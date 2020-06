Roma: De Priamo (Fd'I), finalmente acquisite informazioni su impianti 5G, serve trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è svolta la commissione ambiente chiesta da Fd'I per avere informazioni sulla sperimentazione del 5G nella Capitale che sarà seguita a breve da una commissione Urbanistica". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Finalmente sono stati resi noti alcuni dati - aggiunge - in particolare nel 2019 sono stati autorizzati 149 adeguamenti in 5G di impianti preesistenti e nel 2020 già 167. Vi sono poi nuovi impianti (55 nel 2019 e 24 nel 2020) sui quali oggi non è stato chiarito quanti fossero 5G. Abbiamo posto il problema della valutazione del principio di precauzione che ha portato molti comuni a rifiutare la sperimentazione e riteniamo che debba essere modificato il regolamento sull'elettromagnetismo di Roma Capitale al quale abbiamo contribuito anche noi prevedendo prescrizioni per questa nuova tecnologia. Inoltre preoccupa la installazione di ripetitori a bassa altezza che necessita dell'abbattimento di alberi. In ogni caso ciò che davvero è inaccettabile e' il silenzio è la reticenza della Raggi sul tema: non è neanche chiaro chi segua a livello politico il tema in campidoglio e non sono state fino ad oggi date informazioni chiare su cittadini. Tuttavia la commissione di oggi apre finalmente la discussione sul tema a livello Capitolino e proseguiremo in ogni sede a chiedere un confronto trasparente sul 5G".(Com)