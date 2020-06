Fase 3: Italia viva, governo riapra tutto, basta cig e smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'emergenza Covid-19 il governo riapra tutto, basta cassa integrazione e smart working. E' quanto si legge nel testo dell'ordine del giorno di Italia viva approvato in Senato che impegna l'esecutivo a consentire a tutte le attività di riaprire, adottando "tutte le misure necessarie e facendo in modo che siano forniti i dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti". "Come testimoniano gli ultimi dati Istat la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo: tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità - spiega l'odg -. A questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro". "Una vera ripartenza è possibile solo riaprendo in sicurezza tutte le attività, visto che il Covid, stando ai dati, ha perso forza. È importante adesso uscire così dalla cassa integrazione e riportare i lavoratori il più possibile in presenza”, affermano i senatori di Italia Viva Valeria Sudano e Leonardo Grimani. (com)