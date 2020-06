Lazio: la Lega incontra i territori, prima tappa venerdì a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 26 giugno alle 18:00 presso l'Astor Hotel di Frosinone "partirà il primo di una serie di incontri che si terranno nelle province del Lazio, fortemente voluto dal gruppo Lega in consiglio regionale per rendere la Regione un ente aperto e vicino ai cittadini". Lo hanno dichiarato, in una nota, i consiglieri regionali della Lega Orlando Angelo Tripodi, Pasquale Ciacciarelli, Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Laura Corrotti. "Il convegno verterà, infatti -spiegano gli esponenti della Lega - sui finanziamenti regionali ed europei; vogliamo divulgare queste opportunità di sviluppo per il territorio, aprire effettivamente l'ente regionale affinché i cittadini possano comprenderne effettivamente la funzione. Bisogna stare a contatto con il territorio, ce lo ha chiesto il nostro leader Matteo Salvini, che è venuto appositamente in consiglio regionale per presentare questo tour, ce lo chiedono i cittadini del Lazio, le categorie imprenditoriali, le associazioni datoriali, le associazioni a difesa dei lavoratori che vogliono intercettare opportunità di sviluppo per mantenere i livelli occupazionali. Il tour partirà, quindi, venerdì da Frosinone e toccherà le province di Latina, Viterbo, Rieti, Roma e Roma capitale, per supportare i cittadini e stare tra la gente come abbiamo sempre fatto". (Com)