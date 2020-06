Germania: il ministro dell'Economia Altmaier vuole rafforzare la competitività del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima la lotta contro il coronavirus, poi contro la crisi economica e infine, come “quadro generale”, una maggiore competitività della Germania. È quanto dichiarato oggi dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Altmaier, la crisi del coronavirus “sta occupando molto” la Germania, ma devono essere affrontati “anche i cambiamenti a lungo termine” del paese. A tal fine, ha evidenziato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, “sono necessarie misure di competitività” che vadano oltre il piano di stimolo da 170 miliardi di euro, annunciato dal cancelliere Angela Merkel il 3 giugno scorso. L'obiettivo è sostenere la domanda interna contro la crisi. Per Altmaier, rafforzando la competitività, “è possibile garantire la ripresa dell'economia e una crescita stabile anche nel lungo periodo”. (Geb)