Giustizia: Cioffredi (Regione Lazio), buon lavoro al nuovo procuratore generale di Roma Mura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo un sincero ringraziamento al Csm che all'unanimità ha eletto Antonio Mura come Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma". Lo dichiara, in una nota, Gianpiero Cioffredi, presidente Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "È stata scelta una personalità importante della Magistratura italiana che siamo certi - aggiunge Cioffredi - proseguirà il prezioso lavoro fatto Giovanni Salvi attuale Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione. Buon lavoro e tanti auguri al dottor Antonio Mura"(Com)