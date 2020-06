Libia: Ferrara (M5s), con Di Maio passi avanti su diritti umani migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha "riportato a casa da Tripoli un risultato enorme sul rispetto dei diritti umani dei rifugiati: dopo anni di situazioni intollerabili e di assenza di risposte da parte libica - anche per il caos generato dalla guerra civile scatentata dal folle intervento armato del 2011 avallato dal governo di Forza Italia, Lega e Meloni - grazie al lavoro di Di Maio e alla riconquistata centralità dell'Italia in Libia le autorità locali hanno risposto positivamente alla richiesta italiana di modificare il memorandum sui migranti". Lo afferma il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri di palazzo Madama. "Nessuna cooperazione nella lotta contro il traffico di esseri umani - aggiunge - è possibile senza garanzie sul rispetto dei diritti umani degli esseri umani vittima di questa tratta".(com)