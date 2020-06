Scala: Sala, esortato Chailly, teatro deve lasciare un segno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il teatro alla Scala di Milano "deve lasciare un segno" nella ripresa degli spettacoli post Covid, secondo il sindaco Giuseppe Sala, che pensa a un concerto in Duomo. Il primo cittadino lo ha spiegato a margine dell’assemblea della rete delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo alla Triennale. "Oggi ho incontrato Riccardo Chailly (direttore musicale della Scala, ndr) per fare il punto della situazione e per esortarlo al fatto che comunque la Scala lasci un segno. Se non saranno spettacoli come siamo abituati a vedere alla Scala, magari si può cominciare in altro modo, ma è importante", ha detto il sindaco. "Domani comincia la Filarmonica, mentre alla Scala - ha spiegato Sala - il tema è capire se si possono fare concerti fuori dal teatro. Per esempio tutti concordiamo che sarebbe una grande cosa un concerto requiem in Duomo. La stiamo verificando e ne stanno parlando ovviamente con la Curia". In cantiere c’è anche l’idea poi di "fare qualcosa alla Scala prima della Prima ufficiale, come speriamo", ha aggiunto il sindaco precisando però che il problema dell’opera è la divisione in atti, che determina l’uscita e la successiva entrata delle persone in contemporanea. "C’è questo tipo di delicatezza, ma non dobbiamo arrenderci", ha concluso Sala. (Rem)