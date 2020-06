Ustica: Aimi (FI), desecretare tutti gli atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari esteri, afferma: "se vogliamo uscire dalla ipocrisia politica più stucchevole, il Governo eviti inutili celebrazioni se prima non si assume l’impegno di desecretare tutti gli atti relativi alla strage di Ustica. Lo chiediamo come Forza Italia, inutilmente, oramai da tempi immemorabili. Il 27 giugno ne ricorrerà peraltro il 40esimo anniversario e ancora non riusciamo a far piena luce su un mistero italiano che dura da troppi, lunghi, anni. Chiediamo ad esempio a gran voce all'Egitto di fare chiarezza sul caso Regeni, e poi, noi, per primi, rinunciamo ad un atto dovuto a quei morti, ai loro cari, alla Nazione, alla verità. Abbiamo il forte sospetto che quegli atti contengono verità inquietanti: la lunga notte della Repubblica deve finire. È una vicenda drammatica - conclude -, che sospettiamo ruoti intorno al cosiddetto lodo Moro, e che potrebbe accendere i riflettori degli inquirenti in direzione della tesi della 'pista araba' per quanto attiene alle stragi di Ustica e della stazione di Bologna". (com)