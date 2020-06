Decreto Rilancio: Patuanelli, oggi erogati 730 milioni di ristori a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli informa che "sono partiti i primi bonifici a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle entrate". E su Facebook spiega: "Una misura che abbiamo fortemente voluto per ristorare, almeno in parte, chi è stato maggiormente colpito durante la fase di lockdown. Il totale erogato solo oggi è di oltre 730 milioni. Un provvedimento di ristoro assolutamente necessario che si aggiunge all’abolizione dell’Irap, di Tosap, Cosap, alla riduzione sugli oneri delle bollette elettriche e al pagamento di 12 miliardi di debiti della Pa. Misure di ristoro - aggiunge Patuanelli - che si sono affiancate ad altre di prospettiva del decreto Rilancio, come l’ecobonus e il sismabonus al 110 per cento. Per quanto riguarda il decreto Liquidità, nella parte riguardante il Fondo di garanzia, abbiamo raggiunto oggi i 40 miliardi di euro di garanzie erogate, per oltre 700 mila operazioni".(Rin)