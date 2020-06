Energia: Germania, governo approva accordo su risarcimenti per compagnie che usano carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania compie un importante passo verso l'abbandono del carbone come fonte di energia, obiettivo prefissato per il 2038. Nella giornata di oggi, il governo federale ha approvato l'accordo sui risarcimenti per le compagnie dell'energia che impiegano il carbone nelle proprie centrali elettriche. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'intesa stabilisce un risarcimento di 4,35 miliardi di euro. In particolare, a Rwe andranno 2,6 miliardi di euro, mentre Leag percepirà 1,75 miliardi di euro. Le aziende si impegnano a rinunciare ai ricorsi contro l'eliminazione del carbone come fonte di energia. Tuttavia, l'intesa potrà essere firmata per entrare in vigore soltanto dopo l'approvazione della legge sulla decarbonizzazione da parte di Bundestag e Bundesrat, prevista nella prossima settimana. (Geb)