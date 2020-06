© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 25 giugno, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, sono previsti 1.5 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4069m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'anticiclone si indebolisce lievemente per infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani. Giornata comunque in prevalenza soleggiata seppur con maggior variabilità e qualche addensamento nuvoloso specie al mattino. Qualche locale piovasco o temporale nel pomeriggio essenzialmente sui settori alpini e appenninici; tra sera e notte possibili a carattere isolato anche in pianura. Temperature in lieve calo ma pur sempre su valori estivi, intorno ai 30 gradi in pianura.(Rpi)