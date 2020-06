Serbia: Vucic, no a riconoscimento del Kosovo in cambio di adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'eventuale offerta alla Serbia di riconoscere il Kosovo in cambio della "sola adesione all'Unione europea" riceverebbe da Belgrado una risposta negativa. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, rispondendo oggi ad una domanda dei giornalisti in merito. "Se noi dicessimo che riconosciamo il Kosovo o che il Kosovo può entrare nelle Nazioni Unite, e noi non ottenessimo niente ma qualcuno ci dicesse 'sarete membri dell'Ue', penso che sia chiaro quale sarebbe la nostra risposta", ha detto Vucic in una conferenza stampa al termine dell'incontro avvenuto oggi a Belgrado con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Se è necessario che io sia inequivocabile, la nostra risposta sarà no", ha precisato il presidente serbo. (Seb)