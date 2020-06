Kosovo-Serbia: presidente Thaci, riunione alla Casa Bianca sarà un punto di svolta storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha dichiarato che l'incontro tra le delegazioni del Kosovo e della Serbia alla Casa Bianca previsto il 27 giugno sarà un punto di svolta storico. "Andremo a Washington con dei principi stabili. Pensiamo che questo incontro sia una svolta storica e un'opportunità irripetibile per iniziare il processo molto difficile ma necessario per raggiungere la pace. La delegazione del Kosovo è ben preparata per rappresentare con dignità gli interessi del paese. Come in passato, il Kosovo è dalla parte giusta della storia. Il nostro paese ha la fortuna di avere il sostegno degli Stati Uniti. Punteremo sul riconoscimento reciproco, le relazioni interstatali e l'appartenenza a organizzazioni internazionali. Sono pienamente fiducioso che l'incontro di Washington contribuirà al consolidamento nazionale e internazionale dello stato del Kosovo", ha detto Thaci. Il presidente kosovaro ha anche affermato che le autorità di Pristina si recheranno "a Washington sotto la sua bandiera di Stato e questa vuol dire rispettare l'integrità territoriale del Kosovo". "La delegazione del Kosovo è stata invitata alla Casa Bianca, che è l'origine della libertà e dell'indipendenza del nostro paese ed è per questo che gli Stati Uniti hanno il sostegno incrollabile delle istituzioni del Kosovo", ha aggiunto il presidente. Thaci ha detto che i leader del Kosovo parleranno con una sola voce all'incontro con la delegazione serba a Washington e alla domanda su chi farà parte della delegazione di Pristina e chi guiderà il processo, Thaci ha affermato che le competenze indicate dalla Costituzione sono molto chiare. "Parleremo con una sola voce. Rispetteremo la volontà della popolazione di avere un coordinamento interistituzionale. Il Kosovo ha persone che guidano le istituzioni statali, rappresentanti legittimi e legalmente riconosciuti. Dobbiamo lavorare per garantire uno stretto coordinamento", ha detto Thaci, garantendo che ci sarà massima cooperazione sul tema con il premier Avdullah Hoti. (segue) (Kop)