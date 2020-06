Serbia-Kosovo: inviato Usa Grenell, ad incontro alla Casa Bianca si parlerà solo di economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro tra i leader di Serbia e Kosovo, che sarà ospitato il prossimo 27 giugno alla Casa Bianca, saranno discusse questioni politiche solo al fine di normalizzare i rapporti economici tra i due paesi. Lo ha dichiarato l’inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Belgrado e Pristina in un’intervista al portale di informazione “Gazeta Express”. “Il nostro ruolo limitato è spingere per la normalizzazione economica, offrire aiuti per nuovi posti di lavoro, offrire aiuti per facilitare alcune questioni politiche. Chiunque preveda questioni politiche o affermi che discuteremo di questioni politiche difficili la prossima settimana, ha torto”, ha detto Grenell smentendo che durante il prossimo incontro ci si occuperà di questioni politiche. "Ci sono un sacco di voci su ciò di cui si parlerà in questi colloqui, e le persone che non lo sanno fingono di sapere e confondono l’opinione pubblica", ha aggiunto il diplomatico. “Ho chiarito perfettamente a tutti coloro che sono coinvolti che noi, gli Stati Uniti, crediamo fortemente che questa lotta ventennale tra Kosovo e Serbia sarà risolta solo attraverso normalizzazione dei rapporti”, ha sottolineato Grenell secondo cui quella della normalizzazione dei rapporti economici tra Serbia e Kosovo dovrebbe essere la prima fase del dialogo. “Ci sono due diverse fasi: gli Stati Uniti sono focalizzati sull'economia. Le questioni politiche sono questioni europee che arrivano in un secondo momento”, ha spiegato l’inviato Usa rimarcando di condividere con Francia e Germania la necessità di fare crescere l’economia dei due paesi, altrimenti “non avrete successo sulle questioni politiche se non create posti di lavoro per giovani e ottenete la normalizzazione economica”. (segue) (Seb)