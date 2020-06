Serbia-Kosovo: inviato Usa Grenell, ad incontro alla Casa Bianca si parlerà solo di economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Grenell, è necessario che i confini tra i due paesi siano aperti “affinché la comunità imprenditoriale effettui una normalizzazione economica”. “È stato bloccato per 20 anni e gli Stati Uniti credono che non accadrà fino a quando non si creeranno alcuni nuovi posti di lavoro per i giovani”, ha proseguito Grenell sottolineando come il primo passo in questo senso sia “fornire visti in modo che le imprese possano crescere”. “E quello che abbiamo chiesto è di iniziare in piccolo, abbiamo spinto gli europei a pensare a visti di tipo economico per imprenditori e questo può aiutare nella prima fase”, ha concluso l'inviato degli Stati Uniti per il dialogo tra Serbia e Kosovo. (Seb)