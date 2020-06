Slovenia: nuove restrizioni a partire da oggi per gli ingressi da alcuni paesi extra Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha approvato delle nuove restrizioni per i cittadini che intendono entrare nel suo territorio e provengono da alcuni paesi della regione dei Balcani occidentali che non fanno parte dell'Unione europea. Secondo quanto riporta la stampa locale, le restrizioni entrano in vigore nella giornata di oggi e sono state applicate per evitare un nuovo aumento di contagi da coronavirus. Le nuove misure riguardano il confine con la Croazia e valgono per Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Serbia, che entrano così nell'elenco dei paesi per i quali è prevista una quarantena obbligatoria di 14 giorni, indipendentemente dallo stato di residenza in Slovenia o dalla nazionalità. Questo elenco include ora 34 paesi prevalentemente non europei. Il numero dei casi esentanti per questi paesi è stato inoltre ridotto al fine di ridurre al minimo i viaggi, e al momento le esenzioni valgono per gli autotrasportatori di merci verso l'Ue e per i passeggeri in transito, che devono comunque lasciare il paese entro 12 ore. (segue) (Seb)