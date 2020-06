Elezioni in Serbia, vittoria schiacciante per Vucic nel voto con meno affluenza della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria è schiacciante, con una percentuale ancora più alta degli anni precedenti: il Partito progressista serbo (Sns) può ben segnare la data del 21 giugno nella propria storia ed in quella della Serbia, un paese che vede per la prima volta nell'era post-Milosevic una forza politica sfondare il tetto del 60 per cento delle preferenze. Il successo ottenuto nel voto di ieri è ancora più degno di nota se si considera che solo altri due partiti hanno superato la soglia di sbarramento, nonostante quest'ultima sia stata abbassata per la prima volta dal 5 al 3 per cento. Il parlamento vedrà accanto ai deputati progressisti quelli del Partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic, storico alleato dell'Sns del presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, e per la prima volta quelli della giovane forza politica Spas (Salvezza) di Aleksandar Sapic. Se la conferma da parte di Dacic di essere "pronto ad un'alleanza" appare praticamente scontata, meno lo è la dichiarazione di Sapic, ex campione di pallanuoto e dal 2012 presidente del municipio di Nuova Belgrado, uno dei più popolosi della capitale serba. "Spas non chiuderà le porte a nessuno, siamo pronti a discutere", ha detto Sapic nella serata di ieri subito dopo la diffusione dei primi risultati parziali. Secondo i dati degli exit poll, l'Sns ottiene il 62,6 per cento, il Partito socialista il 10,9 per cento e Spas il 4,2 per cento. La Commissione elettorale centrale, che comunicherà i dati definitivi entro giovedì, ha finora effettuato lo spoglio di 70 seggi, corrispondenti al 63,8 per cento del corpo elettorale.In base allo spoglio finora effettuato, Sns guadagna il 61,5 per cento dei voti, Sps il 10,38 e Spas il 3,68. Le liste presentate erano in tutto 21, ovvero la coalizione attorno al Partito progressista serbo, il Partito socialista serbo, Partito radicale serbo, Alleanza degli ungheresi della Vojvodina, Spas di Aleksandar Sapic, Movimento per il rinnovo del Regno di Serbia, la lista di Serbia democratica unita, la lista Sempre avanti di Muamer Zukorlic, il Partito democratico della Serbia, la lista attorno al sindaco di Cajetina Milano Stamatovic, il Movimento dei cittadini liberi, il Partito dell'azione democratica del Sangiaccato di Sulejman Ugljanin, il Blocco popolare guidato dall'ex ministro Velimir Ilic, il Movimento dei cittadini liberi guidato dall'attore Sergej Trifunovic, i movimenti Zavetnici, Dosta je bilo, Uno su 5 milioni, Movimento Lascia cadere le maschere, il Partito russo, Coalizione per la pace di Cedomir Jovanovic, il Movimento leviatano. Non si è invece presentata la forza che all'opposizione raccoglie in sé i partiti tradizionalmente più "importanti", l'Alleanza per la Serbia (Szs).Il movimento è stato fondato il 2 settembre 2018 e si presenta con una linea politica "trasversale" avendo al proprio interno il Partito democratico (Ds) di centro-sinistra, il movimento Dveri di centro-destra, il Partito popolare (Ns) e il Partito libertà e giustizia di centro. Il boicottaggio elettorale è stato motivato da Szs dalle condizioni "non garantite" per uno svolgimento equo delle elezioni, ed è stato oggetto nei mesi scorsi di una mediazione, su richiesta delle forze politiche serbe, da parte di alcune missioni del parlamento europeo. La prima delegazione, il 14 e 15 novembre, era composta dagli inviati del parlamento europeo per la mediazione nel dialogo politico in Serbia, gli ex eurodeputati Eduard Kukan e Knut Fleckenstein. Oltre a loro, erano presenti il relatore per la Serbia per il parlamento europeo, Vladimir Bilcik, e la presidente della commissione europarlamentare per i rapporti con la Serbia, Tanja Fajon. Anche il boicottaggio di una parte politica rappresenta uno dei "record" registrati in questo voto del 2020 in Serbia: un altro è quello relativo all'affluenza, la più bassa mai vista nel paese.La percentuale dei votanti era pari al 45,5 per cento alle 19, un'ora prima della chiusura dei seggi secondo il Centro per la ricerca, la trasparenza e la responsabilità (Crta). A fine giornata, sempre secondo l'organizzazione, l'affluenza è stata fra il 48 e il 49 per cento, superando in termini negativi anche quella registrata nel 2014 (53,09 per cento), quando si disse che "mai" così pochi elettori erano andati a votare. Il leader del Movimento Dveri, Bosko Obradovic, dopo il boicottaggio del voto ha ora dichiarato che le elezioni "sono illegittime" per a scarsa partecipazione dei cittadini. Diverso è naturalmente il commento di Vucic, che sul proprio profilo Instagram ha ringraziato gli elettori. "Ogni vostro voto garantisce nuove scuole, nuovi posti di lavoro, nuove strade. Grazie per avere votato per il futuro dei vostri figli. E adesso, continuiamo a lavorare", ha scritto Vucic, che con il suo partito è al potere ininterrottamente dal 2012.Il quadro emerso da questo voto fa porre più di una domanda agli esperti, non solo in termini di gestione interna ma anche e soprattutto per le implicazioni geopolitiche che con sé può portare. Con un parlamento quasi "monolitico" la questione del Kosovo passa ora in maniera inequivocabile nelle mani di Vucic e del suo partito, rilevano alcuni media internazionali. Il quotidiano russo "Kommersant" osserva che con una maggioranza assoluta in parlamento, Vucic potrebbe ora far passare anche una modifica costituzionale e dirigere il paese verso un riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. Alcuni media britannici osservano che proprio sul Kosovo c'è da aspettarsi "una maggiore pressione da Ue e Stati Uniti" per un riconoscimento definito come "mossa fondamentale" per la stabilità dell'intera regione. Fino a pochi giorni fa, però, lo stesso Vucic aveva ammonito la comunità internazionale dal credere che la partita potesse essere facilmente risolta. "Se noi dicessimo che riconosciamo il Kosovo o che il Kosovo può entrare nelle Nazioni Unite, e poi non dovessimo ottenere niente ma qualcuno ci dicesse 'sarete membri dell'Ue', penso che sia chiaro quale sarebbe la nostra risposta", aveva detto Vucic in una conferenza stampa al termine dell'incontro avvenuto il 18 giugno a Belgrado con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Se è necessario che io sia inequivocabile, la nostra risposta sarà no", aveva precisato il presidente serbo. (Seb)