Imprese: da Intesa Sanpaolo 5 milioni a Plastotecnica con garanzia Sace

- Plastotecnica, azienda leader nello sviluppo e produzione di packaging flessibile responsabile e di elevata qualità, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di cinque milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è teso a sostenere il costo del personale, gli investimenti e il circolante. “Lo scenario internazionale incerto e dominato dall’emergenza sanitaria non ci ha distolto dal perseguimento di obiettivi di economia circolare che intendiamo raggiungere anche attraverso il reimpiego di materiali derivanti dal post consumo: abbiamo condiviso i nostri progetti di innovazione e sostenibilità con Intesa Sanpaolo, che ancora una volta ci ha sostenuto destinando le risorse a noi necessarie per trasformare le idee in progettualità rivolta a contrarre l’impatto ambientale dei nostri prodotti”, ha commentato Luca Iazzolino, amministratore delegato di Plastotecnica. “Intesa Sanpaolo continua a essere vicina alle imprese sul territorio con tutte le misure messe a disposizione dal decreto Liquidità: la nostra banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza, dando loro un sostegno concreto e immediato”, ha aggiunto Renzo Simonato, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. “Anche per il futuro vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo sostenibile dell’economia reale dei nostri territori”, ha aggiunto. (Com)