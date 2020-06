© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coree: prima le minacce e poi la distensione, così Pyongyang confonde la comunità internazionale - La Corea del Nord pare aver impresso una inattesa ed apparentemente inspiegabile battuta d’arresto al progressivo aumento delle tensioni in atto nella Penisola coreana: i media di Stato di Pyongyang hanno annunciato infatti che il leader Kim Jong-un in persona ha ordinato la sospensione dei piani di rappresaglia militare intrapresi in risposta alle recenti campagne di volantinaggio contro la leadership nordcoreana, da parte di organizzazioni private della Corea del Sud. Il segnale di distensione inviato da Pyongyang è stato accompagnato nelle ultime ore dalla rimozione di megafoni adibiti alla propaganda che le Forze armate nordcoreane avevano installato lungo la Zona demilitarizzata tra le due Coree appena due giorni fa. Nelle ultime ore la leadership nordcoreana ha però inviato anche segnali di carattere diametralmente opposto: l’ambasciata nordcoreana a Mosca, ad esempio, ha minacciato “un nuovo atto della Guerra di Corea” (1950-1953), in risposta alle manovre militari congiunte intraprese quest’anno da Corea del Sud e Stati Uniti. Nel frattempo, i vertici del Partito del lavoro hanno confermato i preparativi per l’invio di materiale propagandistico e rifiuti in Corea del Sud in risposta alla campagna di volantinaggio anti-regime intrapresa all’inizio di questo mese da un’organizzazione di transfughi nordcoreani in Corea del Sud. Settimane di crescente tensione tra le due Coree hanno evidenziato un apparente “gioco dei ruoli” tra la sorella di Kim, Kim Yo-jong, protagonista delle invettive contro la Corea del Sud, e il leader nordcoreano in persona, postosi come figura moderatrice delle pulsioni più belligeranti dell’establishment nordcoreano, forse al fine di esibire una solida presa sulle dinamiche di potere a Pyongyang. (Res)