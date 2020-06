I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Lamorgese, 2 arresti e 230 identificati in occasione manifestazione 6 giugno - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, nel corso del question time, ha risposto ad un'interrogazione parlamentare in merito alla manifestazione dello scorso 6 giugno a Roma organizzata dal gruppo i "Ragazzi d'Italia' che ha radunato diversi esponenti di gruppi ultras e di estrema destra. Parlando nell'aula della Camera la ministra ha chiarito che in quell'occasione "è stato predisposto un dispositivo rafforzato con l'impiego di 470 unità di operatori di Polizia, 2 veicoli speciali dotati di idrante e due elicotteri". Durante la manifestazione, a cui "hanno partecipato circa 1.200 persone, quindi un numero ridotto rispetto a quello previsto, sono nati accesi diverbi e litigi" ed "un gruppo di manifestanti ha prima spintonato i giornalisti per poi affrontare con lanci di oggetti le Forze dell'ordine". Al termine della manifestazione, ha chiarito la ministra, "sono state identificate 230 persone di cui 13 fermate per approfondimento e 2 tratte in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale". Inoltre "un carabiniere e 4 operatori di Polizia a causa dello scoppio di una bomba carta hanno riportato lievi lesioni. Sono in corso approfondimenti investigativi da parte della Digos di Roma per identificare i responsabili", ha concluso. (segue) (Rin)