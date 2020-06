I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia: De Micheli, Italia disporrà di compagnia in grado di competere su mercato internazionale - Per quanto concerne Alitalia, "la futura newco si doterà di un piano industriale che, in assoluta discontinuità con i precedenti modelli, consentirà all'Italia, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e di libera iniziativa economica, di disporre di una compagnia aerea in grado di contribuire alla ripresa economica del Paese, ma soprattutto di competere sul mercato internazionale del trasporto aereo". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante il question time alla Camera, in risposta ad un'interrogazione sulle iniziative volte al ripristino dei voli Alitalia dallo scalo di Trieste (Sandra Savino - Forza Italia). (segue) (Rin)