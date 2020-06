I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto Giustizia: Pittalis (FI), votiamo no a fiducia, Bonafede ha mostrato tutta la sua debolezza politica - Pietro Pittalis, deputato d Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per annunciare il voto contrario del gruppo azzurro alla fiducia sul decreto legge Giustizia, ha osservato: "Questa è la ventunesima fiducia che votiamo nella legislatura. Una delle pratiche preferite da questo governo - ha proseguito il parlamentare -, che si sostanzia in una delegittimazione del Parlamento che non ha eguali nella storia della nostra Repubblica. Pratica avallata dalla maggioranza e soprattutto, in maniera spudorata, dal Movimento cinque stelle che quando erano all'opposizione sbraitavano con ogni mezzo, bollando il ricorso alla fiducia come pratica anti democratica". L'esponente di FI ha aggiunto: "Il Parlamento è chiamato a ratificare non uno, ma ben due decreti accorpati in un solo atto, nel quale il governo ha riversato una congerie molto ampia ed eterogenea di temi. Molti di questi avrebbero richiesto riforme organiche e di sistema da elaborare entro la cornice della legge parlamentare, anziché con lo strumento della decretazione d'urgenza. E allora, eviti il presidente Conte a riempirsi la bocca con il richiamo alla centralità del Parlamento perché questo atteggiamento svuota di funzioni e competenze questa Aula. Ogni luogo è stato ritenuto dal premier più degno di questa Aula per decidere le sorti del Paese". (segue) (Rin)