Lega: ecco i responsabili dei Dipartimenti che incontreranno associazioni ed imprese

- Il leader della Lega Matteo Salvini - si legge in una nota - ha ufficializzato i responsabili dei Dipartimenti che da oggi ascolteranno e incontreranno associazioni, imprese, amministratori locali, realtà del volontariato, famiglie e categorie professionali. Il segretario leghista si dice "orgoglioso della squadra. Siamo al lavoro - continua - per essere sempre più preparati quando torneremo al governo. Alcuni settori importanti, come le politiche a sostegno della Famiglia, lo Sport o le Politiche per la terza età, saranno ufficializzati nelle prossime ore, perché abbiamo la fortuna di avere molte persone capaci e che possono dare un contributo significativo su ogni singolo tema". Ecco i responsabili dei vari dipartimenti: Agricoltura e Turismo, Gian Marco Centinaio; Ambiente, Vannia Gava; Attività produttive, Guido Guidesi; Autonomia, Erika Stefani; Benessere degli animali, Fillippo Maturi; Cultura, Lucia Borgonzoni; Difesa, Roberto Paolo Ferrari; Disabilità, Alessandra Locatelli; Economia, Alberto Bagnai; Editoria e Innovazione tecnologica, Alessandro Morelli; Energia, Paolo Arrigoni; Esteri, Giancarlo Giorgetti; Giovani, Luca Toccalini; Giustizia, Giulia Bongiorno; Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi; Lavoro, Claudio Durigon; Politiche per il Mezzogiorno, Pasquale Pepe; Politiche per le aree montane, Alessandro Panza; Sanità, Luca Coletto; Scuola, Mario Pittoni; Sicurezza ed immigrazione, Nicola Molteni; Università, Aurelio Tommasetti. All’interno del dipartimento Agricoltura, Francesco Bruzzone si occuperà di atività venatoria e Lorenzo Viviani di pesca. (Com)