Lombardia: Cgil, Cisl e Uil incontrano Fontana, si cambi modello sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si sono incontrati i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Lombardia con il presidente Fontana, l'assessore Gallera e il nuovo direttore generale dell'assessorato Trivelli, al fine di verificare la volontà di Regione Lombardia di mettere mano al modello sanitario regionale, disegnato dalla LR 23/2015. "Al termine dei cinque anni dalla sua approvazione e alla luce dell'epidemia che ha colpito in modo particolare le cittadine e i cittadini lombardi - spiega una nota delle tre sigle - il sindacato confederale ritiene indispensabile una rivisitazione profonda di quanto non ha funzionato e il ridisegno, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla comunità europea, della sanità lombarda". Per questo Cgil Cisl e Uil fanno sapere di aver chiesto un tavolo permanente di confronto e che Regione Lombardia ha dichiarato la sua disponibilità, che andrà misurata e verificata nei contenuti, nei tempi e nei risultati che ne conseguiranno. (com)