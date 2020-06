Usa: corte d'appello ordina chiusura immediata del caso Flynn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della corte d'appello del Distretto di Columbia hanno ordinato oggi l'archiviazione del caso che riguarda l'ex consigliere alla Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Micheal Flynn, implicato nell'inchiesta Russiagate dopo aver ammesso nel 2017 di aver mentito agli inquirenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) che indagavano sulle sue conversazioni con l'allora ambasciatore della Russia a Washington, Sergej Kisljak. Due giudici su tre della corte hanno ordinato al giudice incaricato del procedimento, Emmet Sullivan, di archiviare immediatamente il caso senza ulteriori revisioni a seguito della decisione del dipartimento di Giustizia di far cadere le accuse nei confronti di Flynn. Ai tre è stato chiesto di pronunciarsi su un punto preciso: "se, dopo che il governo ha spiegato le ragioni per cui il procedimento non è più di pubblico interesse, il giudice distrettuale possa prolungare lo stesso procedimento ascoltando pareri terzi, nominando consulenti e incoraggiando la partecipazione pubblica". "Su questo - ha scritto il giudice Neomi Rao, ex funzionaria della Casa Bianca nominata da Trump alla corte d'appello lo scorso anno - la Costituzione e i precedenti sono chiari: non può". Il pronunciamento dovrebbe porre la parola fine su uno dei casi politico-giudiciari più controversi della presidenza Trump: il caso Flynn è stato infatti una delle colonne portanti dell'inchiesta Russiagate, condotta dal procuratore speciale Robert Mueller per indagare su sospette collusioni tra i collaboratori di Trump e le interferenze russe sulla campagna elettorale del 2016. Nel maggio scorso il procuratore generale William Barr ha chiesto la caduta delle accuse nei confronti di Flynn, sollevando forti polemiche e critiche. Diversi esponenti del Partito democratico hanno infatti accusato Barr di aver "politicizzato" il dipartimento di Giustizia. Ora il giudice Sullivan, che in precedenza aveva esitato ad archiviare il caso, potrebbe tuttavia fare nuovamente ricorso. (Nys)