Ue: Consiglio approva posizione parziale su Fondo transizione equa

- Gli ambasciatori dell'Unione europea hanno approvato oggi la posizione parziale del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo sull'istituzione di un Fondo di transizione equa. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue che ha ricordato che l'obiettivo del fondo è ridurre i costi socioeconomici per quelle comunità che sono meno attrezzate per affrontare le sfide della transizione verde. Si concentrerà, in particolare, su regioni e territori che devono eliminare gradualmente la produzione e l'uso di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o trasformare industrie ad alta intensità di carbonio. La posizione del Consiglio è parziale perché le risorse finanziarie e le disposizioni di bilancio sono escluse dal mandato negoziale e non fanno ancora parte della posizione del Consiglio. L'importo finale del fondo sarà deciso al momento dell'adozione del bilancio a lungo termine dell'Ue per il 2021-2027. (segue) (Beb)