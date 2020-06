Ue: Consiglio approva posizione parziale su Fondo transizione equa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha ricordato che, in linea con le regole della politica di coesione, il sostegno finanziario sarà messo a disposizione di specifiche regioni e territori europei in modo che questi possano diversificare le loro economie, creare posti di lavoro e aiutare le persone ad acquisire nuove abilità e competenze. Il campo di applicazione del fondo, approvato nella posizione del Consiglio, comprende anche investimenti in Pmi e start-up, ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie avanzate, energia verde accessibile e decarbonizzazione dei trasporti locali. Totalmente esclusi dall'ambito del sostegno, l'energia nucleare, i prodotti del tabacco e i combustibili fossili. Una volta che il Parlamento europeo avrà concordato la sua posizione, inizieranno i negoziati tra le due istituzioni allo scopo di raggiungere un accordo. (Beb)