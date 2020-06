Fase 3: Ciriani (Fd'I), regime fiscale favorisce Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata con la chiusura dei confini "ha reso evidente quello che nei fatti tutti sapevano e cioè che l'Italia subisce negativamente il peso della concorrenza della vicina Slovenia. Non solo il carburante ma anche altri prodotti godono di un regime fiscale più leggero rispetto al nostro, creando così un indubbio vantaggio alle attività slovene e penalizzando quelle italiane". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, il quale ha presentato un'interrogazione in merito al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Ma soprattutto per lo Stato italiano si tratta di un ingente danno economico che naturalmente si traduce anche in un'inevitabile erosione del tessuto economico e produttivo, in particolare nelle zone di confine - aggiunge in una nota -. Per questo ritengo che il ministro dell'Economia Gualtieri e più in generale il governo debbano intervenire per adottare misure capaci di frenare questa emorragia, evitando che la nostra economia continui ad essere danneggiata da una spietata concorrenza fiscale".(com)