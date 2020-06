Lombardia: Grimoldi (Lega), da Bankitalia numeri terrificanti, ma il governo li ignora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia nei primi cinque mesi del 2020, secondo le stime di Bankitalia, per effetto del Covid e del lockdown, ha perso il 10 per cento del suo export, dovrebbe avere una perdita del 25 per cento del fatturato delle proprie imprese e un aumento di richiesta della Cig addirittura del 200 per cento rispetto allo scorso anno". Lo sottolinea il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini premier, Paolo Grimoldi, commentando che si tratta di "numeri terrificanti, ma il governo li ignora o finge di ignorarli, fa finta di niente e non fa niente". "Servirebbe un piano straordinario speciale per la Lombardia, perché se si ferma la grande locomotiva produttiva che traina quasi da sola l'intera economia nazionale poi si ferma tutto il Paese", conclude Grimoldi. (com)