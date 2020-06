Usa: Pompeo annuncia 252 milioni di dollari in assistenza per El Salvador, Guatemala e Honduras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno aiuti ulteriori per 252 milioni di dollari ai governi di El Salvador, Guatemala e Honduras, nel tentativo di “promuovere la sicurezza nazionale e ridurre l’immigrazione illegale verso gli Stati Uniti”. I fondi, si legge in un comunicato diffuso dal dipartimento di stato, “contribuiranno a rendere questi paesi più sicuri e prosperi consentendo opportunità economiche guidate dal settore privato e fornendo assistenza essenziale e salvavita”. Sfruttare gli investimenti del settore privato per far fronte agli impatti economici della pandemia del nuovo coronavirus, prosegue il comunicato, “è la chiave per ottenere un successo a più lungo termine nell'affrontare le questioni di sicurezza, governance e prosperità che alimentano l'immigrazione illegale negli Stati Uniti”. I fondi si aggiungono ai 258 milioni di dollari stanziati a inizio anno. (Nys)