Fase 3: Gualtieri, oggi primi bonifici per contributo a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia partiti i primi bonifici dei contributi a fondo perduto per imprese, commercianti, artigiani, agricoltori colpiti da covid19". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che in un video pubblicato sul social network ha poi chiarito: "Oggi partono 730 milioni di euro con un giorno di anticipo: c'è un importo medio di 3.400 euro". La misura "procede bene e con semplicità ed offre un contributo concreto", ha aggiunto ringraziando "l'Agenzia delle entrate e Sogei Spa per la procedura semplificata ed efficiente".(Rin)