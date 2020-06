M5s: Maiorino su Riccardi, basta vittimismo da chi abbandona movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente vicaria del M5s a Palazzo Madama, afferma: "siamo veramente stufi di leggere motivazioni di stampo vittimistico da parte di chi abbandona il Movimento 5 Stelle. Nel caso della senatrice Riccardi poi basta guardare i ruoli che era stata chiamata a ricoprire: era parte del direttivo del gruppo come delegata d'aula, componente della Commissione Contenziosa, quella per intenderci che si occupa dei ricorsi per i vitalizi, e della Giunta per le Immunità. Ruoli delicatissimi e di estrema fiducia. Ha avuto ogni opportunità per lavorare al meglio e dare il proprio contributo. E' chiaro che la narrazione vittimistica è l'unica spendibile per chi addirittura fa una scelta di campo come quella compiuta ieri da Alessandra Riccardi: aderire alla Lega di Salvini, quella che specula ogni giorno al solo scopo di raccogliere consenso effimero, tanto più in un momento critico per il Paese e per l'intera Europa". Secondo Maiorino, "invece di pensare al proprio piccolo orticello e alle proprie piccole insoddisfazioni personali - aggiunge - bisognerebbe dimostrare maturità, come richiede il mandato che svolgiamo. E' anche superfluo ricordare che come eletti M5s ci impegniamo a dimetterci da parlamentari, se per caso non ci sentiamo più rappresentati dal nostro simbolo. Ma alla senatrice Riccardi innanzi tutto voglio evidenziare la responsabilità che come parlamentari di maggioranza abbiamo nei confronti dell'intero Paese. Passare dalla parte di chi gioca al tanto peggio tanto meglio significa abbandonare il Paese, non solo il M5s". (com)