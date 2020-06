Castel Gandolfo: sabato distribuzione gratuita mascherine a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 27 giugno dalle ore 9 alle ore 18.30, in tre punti della città di Castel Gandolfo, "le cittadine e i cittadini tra i 18 e i 65 anni di età potranno ritirare gratuitamente le mascherine chirurgiche che sono state donate alla cittadinanza da una famiglia di concittadini di origini cinesi, che ringraziamo per i loro grandi gesti di solidarietà". "La distribuzione - si legge nella nota - sarà organizzata dai volontari della Protezione civile Castel Gandolfo, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Ogni cittadina o cittadino dovrà presentarsi in uno dei punti di consegna munito di documento di identità e potrà ritirare fino a un massimo di 2 mascherine e fino ad esaurimento scorte". (Com)