Bangladesh: coronavirus, 122.660 casi dopo incremento giornaliero di 3.462

- Il Bangladesh ha registrato 3.462 nuovi casi di coronavirus e 37 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è salito a 122.660 e quello delle vittime a 1.582. I pazienti guariti sono 49.666. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel bollettino odierno. Da quando l’epidemia è emersa nel paese, l’8 marzo, sono stati effettuati 660.444 test. Il governo ha imposto il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali il 24 marzo e lo ha prorogato più volte, fino al 31 maggio. Nonostante l’aumento dei contagi, l’esecutivo ha deciso di non prorogarlo ulteriormente e di avviare una graduale ripresa di tutte le attività, dopo gli allentamenti di alcune misure già introdotti in precedenza. Le scuole sono ancora chiuse e permangono il coprifuoco dalle 20 alle 6 e la limitazione di orario, dalle 10 alle 16, per negozi e centri commerciali. A Dacca, la capitale, sono state definite 45 zone rosse mentre a Chittagong, la seconda città del paese, undici. Altre zone rosse, designate dal Comitato tecnico centrale della Dghs, si trovano nei distretti di Narayanganj, Narshingdi e Gazipur. In queste aree, diversamente dal resto del paese, è in vigore il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali e sono vietati l’ingresso e l’uscita.(Inn)