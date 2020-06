Trasporti: Celli (civica), lavoratori pulizie metro senza stipendio, mozione in aula      

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo della Lista Civica RtR, Svetlana Celli, in una nota dichiara: "Ancora ritardi per il pagamento degli stipendi degli addetti alle pulizie di stazioni e treni della metropolitana". "Agli oltre 300 lavoratori della società - aggiunge Celli - che si è aggiudicata l'appalto indetto da Atac, che ancora non hanno percepito le retribuzioni di maggio, va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Cercheremo di dare il giusto contributo alla soluzione di questa vertenza, cominciando da una mozione che porterò in aula Giulio Cesare per chiedere puntualità nei pagamenti ai lavoratori che hanno famiglie, mutui e scadenze e che non possono essere dimenticati dall'Amministrazione". (Com)