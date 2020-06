Ue: Consiglio Ue adotta regolamento a sostegno agricoltori e Pmi del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento che consente agli Stati membri, in via eccezionale, di pagare fino a 7 mila euro agli agricoltori e fino a 50 mila euro alle piccole e medie imprese (Pmi) attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli o cotone, esclusi i prodotti della pesca. Il Consiglio ha spiegato che l'obiettivo è quello di utilizzare i fondi disponibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti per fornire sostegno agli agricoltori e alle Pmi più colpiti dalla crisi del Covid-19 e per affrontare i problemi di liquidità e di flusso di cassa derivanti dalla chiusura di negozi, mercati e ristoranti. Il regolamento consente agli Stati membri di identificare i beneficiari e di adeguare l'importo dei pagamenti, definendo condizioni di ammissibilità obiettive e non discriminatorie e possibilmente criteri di selezione. (segue) (Beb)