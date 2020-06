Ue: Consiglio Ue adotta regolamento a sostegno agricoltori e Pmi del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono comprendere settori produttivi; tipo di allevamento; strutture agricole; tipo di commercializzazione dei prodotti; numero di lavoratori stagionali. Nel caso delle Pmi, i criteri possono includere i settori; i tipi di attività; il tipo di regioni. Il sostegno dovrebbe essere limitato ad un massimo del 2 per cento del contributo totale ai programmi di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). I pagamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate entro il 31 dicembre 2020. Il regolamento è stato adottato mediante procedura scritta. (Beb)