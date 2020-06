Ue: Consiglio sì a proroga di 6 mesi per scambio informazioni nel settore fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un emendamento alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Dac) che consente agli Stati membri di differire fino a sei mesi i termini per la presentazione e lo scambio di alcune informazioni come gli scambi automatici di informazioni sui conti finanziari di cui i beneficiari sono residenti fiscali in un altro Stato membro e gli accordi sulla pianificazione fiscale transfrontaliera da segnalare. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha sottolineato che la grave perturbazione causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure di blocco delle attività di molti istituti finanziari, consulenti fiscali e autorità fiscali, ha ostacolato il rispetto tempestivo dei loro obblighi di segnalazione. A seconda dell'evoluzione della pandemia, la direttiva modificata offre anche la possibilità per il Consiglio, a condizioni rigorose, di prorogare il periodo di differimento una volta, per un massimo di altri tre mesi. Tuttavia, tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate e scambiate dalle autorità fiscali entro i termini differiti. Gli ambasciatori degli Stati membri presso l'Unione europea hanno raggiunto un accordo preliminare sul rinvio di sei mesi dell'applicazione del regime Iva applicabile alle società online, a decorrere dal primo luglio 2021, anziché dal primo gennaio 2021. Il rinvio dovrebbe essere formalmente adottato dal Consiglio, senza ulteriori discussioni, una volta che il testo sarà stato sottoposto a revisione giuridica e linguistica. (Beb)