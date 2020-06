Spagna-Ungheria: ministro Esteri spagnolo, su immigrazione divergenze ma lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'immigrazione Spagna e Ungheria hanno "punti di vista che non sono coincidenti, ma continueremo a lavorare e a costruire un consenso a poco a poco". Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri spagnolo, Arancha Gonzalez Laya, al termine dell'incontro bilaterale di oggi a Madrid con l'omologo ungherese, Peter Szijjjarto, durante il quale sono state affrontate le relazioni tra i due paesi nonché le questioni in sospeso nell'Ue come l'immigrazione. In merito alla creazione di un meccanismo comune per il ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo e degli immigrati che giungono nei paesi di primo approdo, la posizione dell'Ungheria è sempre stata di netta contrarietà ed il ministro spagnolo ha evidenziato che "il consenso è complicato ma necessario". (segue) (Vap)