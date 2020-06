Spagna-Ungheria: ministro Esteri spagnolo, su immigrazione divergenze ma lavorare insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visioni distinte confermate dallo stesso ministro Szijjjarto, il quale ha sottolineato, tuttavia, che "ci sono anche punti in comune su cui lavorare in Europa" e sui quali è necessario fare progressi per "evitare una nuova ondata di immigrazione causata dal coronavirus che creerebbe problemi sanitari ed economici". Tra i punti sui quali Spagna ed Ungheria hanno raggiunto un linea comune è stata evidenziata la necessità di combattere le mafie che trafficano migranti, la concentrazione degli sforzi europei per promuovere lo sviluppo economico dei paesi d'origine e l'importanza di distinguere tra richiedenti asilo, rifugiati e immigrati e la necessità di aprire canali legali per l'immigrazione in base alle esigenze del mercato del lavoro (Vap)