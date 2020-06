Bosnia-Croazia: scandalo tangenti per parco eolico croato, due arresti a Mostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità bosniache hanno effettuato oggi due arresti a Mostar su richiesta della magistratura di Zagabria nell'ambito delle indagini sulle presunte tangenti per la costruzione di un parco eolico nell'area di Knin, in Croazia. Secondo quanto riporta il sito "Glas Srpske", citando fonti riservate, sono stati arrestati Milenko Basic e Dragan Stipic, rispettivamente proprietario e direttore del gruppo Lager con sede a Posusje, in Erzegovina. Alla fine di maggio le autorità croate hanno arrestato 13 persone nell'ambito del caso scoppiato attorno alla costruzione del parco eolico. Le persone coinvolte fanno per lo più parte o sono vicine all'Unione democratica croata (Hdz) del premier di Zagabria Andrej Plenkovic. I reati ipotizzati sono di traffico d'influenza, abuso d'ufficio, corruzione e concussione, mentre il danno economico stimato è di centinaia di milioni di euro. Il personaggio centrale della vicenda è l'ex sindaco di Knin e attualmente sottosegretario presso il ministero della Pubblica amministrazione, Josipa Rimac. (Seb)